Son Dakika Haberleri: Kayıp Keçi Akut Ekiplerince Bulundu

Kayıp Keçi Akut Ekiplerince Bulundu

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde 6 gündür kayıp olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayıp Keçi Akut Ekiplerince Bulundu, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde 6 gündür kayıp olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıkuyu bölgesinde yaşayan Bilal Acar, otlatmaya götürdüğü keçilerden birinin 6 gündür kayıp olduğunu bildirerek AKUT ekiplerinden yardım istedi.

Acar'ın talebi üzerine harekete geçen 5 kişilik AKUT ekibi, kayıp keçiyi ilçenin yüksek kesimlerinde dağ yamacında buldu. Keçi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Narlıkuyu, Silifke, Mersin, Güncel
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