Kayıp keçiler AKUT ekiplerince bulundu
6 saat önce
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 2 gündür kayıp olduğu bildirilen ve yamaçta mahsur kaldıkları tespit edilen 2 keçi, AKUT ekiplerince 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 2 gündür kayıp olduğu bildirilen ve yamaçta mahsur kaldıkları tespit edilen 2 keçi, AKUT ekiplerince 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, otlatmaya götürdüğü keçilerinden ikisinin kayıp olduğunu fark eden bir kişi, ATUT ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine ilçeye bağlı Maşat mevkiinde arama çalışması başlatan AKUT ekipleri, kayıp keçileri mahsur kaldıkları yamaçtan 5 saatlik bir çalışma sonucu kurtararak sahibe teslim etti. - MERSİN
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