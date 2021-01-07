Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu

07.01.2021 12:28
Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde ahırdan kaybolan 3 keçi, 24 saat süren aramaların sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Mersin'in Anamur ilçesinde ahırdan kaybolan 3 keçi, 24 saat süren aramaların sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılaliler Mahallesinde ikamet eden bir şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek kendisine ait 3 adet keçinin ahırda olmadığını, tüm aramalara rağmen bulamadığını söyledi. Bunun üzerine hayvanların çalınmış olabileceği üzerinde durarak arama çalışmaları başlatan ekipler, 24 saat süren arama sonucunda kaybolan 3 adet keçiyi buldu.

Bulunan keçilerin kulak küpe numaralarından müracaat sahibi şahsa ait olduğu tespit edilirken, hayvanlar sahibine teslim edildi. - MERSİN

Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu

Hisarcık, Jandarma, Anamur, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu - Son Dakika


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