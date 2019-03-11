Son Dakika Haberleri: Kayıp Keçileri Jandarma Buldu

Kayıp Keçileri Jandarma Buldu

38 dakika önce

Amasya'da bir ağıldan kaybolan 15 keçiyi, jandarma ekipleri buldu.

Kayıp Keçileri Jandarma Buldu, System.String[]
Amasya'da bir ağıldan kaybolan 15 keçiyi, jandarma ekipleri buldu. Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Özbaraklı köyünde yaşayan Yücel Kaya (49), Ağalan mevkisinde bulunan ağılındaki sürüsünden kayıp 15 keçisinin çalınmış olabileceğini jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı. Otlarken bulunan keçiler getirilerek sahibine teslim edildi. Kaya, jandarmalara teşekkür etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

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