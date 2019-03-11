Kayıp Keçileri Jandarma Buldu
38 dakika önce
Amasya'da bir ağıldan kaybolan 15 keçiyi, jandarma ekipleri buldu.
Amasya
'da bir ağıldan kaybolan 15 keçiyi, jandarma ekipleri buldu. Amasya'nın Taşova
ilçesine bağlı Özbaraklı
köyünde yaşayan Yücel Kaya (49), Ağalan mevkisinde bulunan ağılındaki sürüsünden kayıp 15 keçisinin çalınmış olabileceğini jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı. Otlarken bulunan keçiler getirilerek sahibine teslim edildi. Kaya, jandarmalara teşekkür etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:36 Kaynak: İHA
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