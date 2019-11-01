Son Dakika Haberleri: Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül
Son Dakika Güncel Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül

Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül

6 saat önce

Adana'da Mustafa Veysel Aksöğüt adlı genç, 10 gün önce evden kaçan kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek.

Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül, System.String[]

Adana'da Mustafa Veysel Aksöğüt adlı genç, 10 gün önce evden kaçan kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek.


Adana'da dövmecilik yapan Mustafa Veysel Aksöğüt, 4 yıl önce British cinsi bir kedi sahiplendi. Aksöğüt, 4 yıldır kedisini bir an olsun yanından ayırmadı. 2 yıl önce ise kedinin yavruları oldu ve Aksöğüt, onları da sahiplendirmeyip bütün kedilerle birlikte yaşamaya başladı. 22 Ekim Salı günü sabah 06.30'da ise Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki evde anne kedi tellerden tırmanıp 4'üncü kattan aşağı atladı ve bir daha geri dönmedi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin bulunmaması üzerine Mustafa Veysel Aksöğüt ve arkadaşları kentin işlek caddelerine broşür astı.


Bulana 2 bin lira ödül


Kedisini bulana 2 bin lira ödül vereceğini söyleyen Mustafa Veysel Aksöğüt, "Evde bütün önlemleri alıyoruz ama büyük ihtimal oyun amaçlı çatıya çıkıp oradan düştüğünü düşünüyoruz. Cins bir kedi. Daha önce hiç dış dünyayı bilmiyor. Korktuğunu veya birilerinin sahiplendiğini düşünüyoruz. Bulan birisi olursa teşvik amaçlı 2 bin lira ödül vereceğiz. Arıyoruz ama hiçbir iz yok. Bulanların ulaşmasını istiyoruz. Bu civarda kedi besleyen insanlarla görüştük ama netice alamadık. Umudumuz devam ediyor" diye konuştu. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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