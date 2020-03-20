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Kayıp Keldani çiftle ilgili yeni gelişme: Şimoni Diril'in cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi
6 saat önce
Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden, Şimoni Diril'in cansız bedenine ulaşıldı.
Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden, Şimoni Diril'in cansız bedenine ulaşıldığı ileri sürüldü.
Euronews'e konuşan ailenin yakını George Diril, yengesi Şimoni Diril'in köye 10 dakikalık mesafedeki bir nehrin kenarında bulunduğunu ifade etti. George Diril, büyük oğullarının bulduğu kişinin annesine ait olduğundan emin olduğunu ancak her duruma karşı otopsi sonuçlarını beklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:14
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