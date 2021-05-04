"Kayıp Kent Atlantis" kumda canlanıyor - Son Dakika

16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali (SANDLAND), "Kayıp Kent Atlantis" temasıyla mayıs ayında ziyarete açılacak. 10 bin ton nehir kumunun kullanıldığı alanda ziyaretçiler birkaç heykelin yapılışını canlı olarak izleyebilecek.

Antalya'da bu yıl 16'ncısı "Atlantis" temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali (SANDLAND) kapsamında alandaki yeni heykellerin yapımına ve eski heykellerin restorasyonuna başlandı. 10 bin metrekarelik alanda, 10 bin ton nehir kumu kullanılarak tamamlanma aşamasına gelinen çalışmalarda, Atlantis teması ışığında 8 yeni heykel yapılacak. Pandemi nedeniyle gelemeyen sanatçılar, çalışmalarını sezon boyunca ziyaretçilere canlı olarak gösterecek. Ziyaretçiler hem yapılan heykelleri görecek hem de yapım aşamasındaki heykel çalışmalarını izleme şansına sahip olacak. Festivalin mayıs ayının ortalarına doğru açılması planlanıyor.

"TEMA ATLANTİS"

Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 16.'sını düzenledikleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin temasının 'Atlantis' olduğunu bildirdi. Karaca, alanda kayıp kıta Atlantis'le ilgili fantastik hayal ürünü 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek heykeller yaptıklarını belirtti.

Heykeltıraşların yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Karaca, mayıs ayının ortalarına doğru sergiyi ziyarete açmayı planladıklarını duyurdu. Cem Karaca, alanda 10 bin ton kullanılarak yapılan 200 eser olduğunun altını çizdi.

"CANLI PERFORMANSLAR İZLENECEK"

Yeni dönem için 8 yeni heykel yapacaklarını kaydeden Karaca, "Pandemi nedeniyle bazı sanatçılarımız gelemedi. Bu sene 10 heykeltıraş daha gelecekti. Bunun üzerine hemen planlama değişikliğine gittik. Rusya'daki heykeltıraşlarımızı yine buraya getireceğiz. Gelen ziyaretçiler heykellerin yapılışlarını da canlı olarak izleme imkanına sahip olacaklar. Restorasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Sezon bitene kadar devamlı bir workshop havasında, sanatçılarımız canlı performanslarını gösterecekler. Kalan bir iki heykelin yapımını izleyecek olan ziyaretçilerimize de güzel bir anı olacak" ifadelerine yer verdi.

"KAMBUR BALİNA İLGİ ÇEKECEK"

Yeni heykellerden canlandırılan kambur balina hakkında bilgi veren Karaca, "Bulgar sanatçılarımız bir hafta içinde 13 metre uzunluğunda kambur balina yaptı. Bu çalışmanın özellikle çocukların ilgilisini çekeceğini düşünüyorum" dedi.

"BU YILDAN UMUTLUYUZ

Pandemiye rağmen turizmde umutlu oldukların vurgu yapan Karaca, "Alınan önlemler sezon öncesi iyi oldu. Haziran ayı ile rakamların 5 bine düşeceğini ve ardından ciddi rezervasyonlar alacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl eylül ekim ayında rezervasyon yüksekti. Bu yıl ise aşılamayla birlikte haziran ayından itibaren ciddi anlamda bir rahatlama olacak ve buda turizme yansıyacak. Bu sene turizm beklediğimiz özlediğimiz günlerine kavuşur" dedi.

"GEÇEN YIL YÜZDE 80 KAYIP"

Pandemi nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayısında yüzde 80'e yakın bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Karaca, "Ağırlıklı olarak zaten ziyaretçilerimiz yabancı misafirler. Bu sene kayıpların telafi edildiği yıl olur" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş/ İHA)