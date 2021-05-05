"Kayıp Kent Atlantis" kumda canlanıyor - Son Dakika

"Kayıp Kent Atlantis" kumda canlanıyor

05.05.2021 20:40

"Kayıp Kent Atlantis" kumda canlanıyor 16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali "Kayıp Kent Atlantis" temasıyla mayıs ayının ortasına doğru açılıyor Ziyaretçiler, heykel yapım çalışmalarını canlı izleyebilecek 16.

"Kayıp Kent Atlantis" kumda canlanıyor

16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali "Kayıp Kent Atlantis" temasıyla mayıs ayının ortasına doğru açılıyor

Ziyaretçiler, heykel yapım çalışmalarını canlı izleyebilecek

ANTALYA - 16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali (SANDLAND), "Kayıp Kent Atlantis" temasıyla mayıs ayında ziyarete açılacak. 10 bin ton nehir kumunun kullanıldığı alanda ziyaretçiler birkaç heykelin yapılışını canlı olarak izleyebilecek.

Antalya'da bu yıl 16'ncısı "Atlantis" temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında alandaki yeni heykellerin yapımına ve eski heykellerin restorasyonuna başlandı. 10 bin metrekarelik alanda, 10 bin ton nehir kumu kullanılarak tamamlanma aşamasına gelinen çalışmalarda, Atlantis teması ışığında 8 yeni heykel yapılacak. Pandemi nedeniyle gelemeyen sanatçılar, çalışmalarını sezon boyunca ziyaretçilere canlı olarak gösterecek. Ziyaretçiler hem yapılan heykelleri görecek hem de yapım aşamasındaki heykel çalışmalarını izleme şansına sahip olacak. Festivalin mayıs ayının ortalarına doğru açılması planlanıyor.

"Tema Atlantis"

Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 16.'sını düzenledikleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin temasının 'Atlantis' olduğunu bildirdi. Karaca, alanda kayıp kıta Atlantis'le ilgili fantastik hayal ürünü 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek heykeller yaptıklarını belirtti.

Heykeltıraşların yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Karaca, mayıs ayının ortalarına doğru sergiyi ziyarete açmayı planladıklarını duyurdu. Cem Karaca, alanda 10 bin ton kullanılarak yapılan 200 eser olduğunun altını çizdi.

"Canlı performanslar izlenecek"

Yeni dönem için 8 yeni heykel yapacaklarını kaydeden Karaca, "Pandemi nedeniyle bazı sanatçılarımız gelemedi. Bu sene 10 heykeltıraş daha gelecekti. Bunun üzerine hemen planlama değişikliğine gittik. Rusya'daki heykeltıraşlarımızı yine buraya getireceğiz. Gelen ziyaretçiler heykellerin yapılışlarını da canlı olarak izleme imkanına sahip olacaklar. Restorasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Sezon bitene kadar devamlı bir workshop havasında, sanatçılarımız canlı performanslarını gösterecekler. Kalan bir iki heykelin yapımını izleyecek olan ziyaretçilerimize de güzel bir anı olacak" ifadelerine yer verdi.

"Kambur balina ilgi çekecek"

Yeni heykellerden canlandırılan kambur balina hakkında bilgi veren Karaca, "Bulgar sanatçılarımız bir hafta içinde 13 metre uzunluğunda kambur balina yaptı. Bu çalışmanın özellikle çocukların ilgilisini çekeceğini düşünüyorum" dedi.

"Bu yıldan umutluyuz"

Pandemiye rağmen turizmde umutlu oldukların vurgu yapan Karaca, "Alınan önlemler sezon öncesi iyi oldu. Haziran ayı ile rakamların 5 bine düşeceğini ve ardından ciddi rezervasyonlar alacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl eylül ekim ayında rezervasyon yüksekti. Bu yıl ise aşılamayla birlikte haziran ayından itibaren ciddi anlamda bir rahatlama olacak ve buda turizme yansıyacak. Bu sene turizm beklediğimiz özlediğimiz günlerine kavuşur" dedi.

"Geçen yıl yüzde 80 kayıp"

Pandemi nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayısında yüzde 80'e yakın bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Karaca, "Ağırlıklı olarak zaten ziyaretçilerimiz yabancı misafirler. Bu sene kayıpların telafi edildiği yıl olur" diye konuştu.

Kayıp Kent Atlantis kumda canlanıyor
Kayıp Kent Atlantis kumda canlanıyor
Kayıp Kent Atlantis kumda canlanıyor
Kayıp Kent Atlantis kumda canlanıyor

Atlantis, Antalya, Heykel, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kayıp Kent Atlantis' kumda canlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar 20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var 20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Görevden alınan eski bakan Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu         
21:16
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi         
20:54
Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi         
20:13
Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı         
20:04
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım         
18:01
Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı         
17:24
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı         
16:27
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 21:30:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kayıp Kent Atlantis" kumda canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement