-Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE - Etkili olan yağışlar sonrası Düzce'de meydana gelen selde sulara kapılarak kaybolan kepçe operatörünün aranması için çalışmalar haftasonu da devam ediyor. Ekipler kepçe Operatörü Okan Bayrak'ın sulara kapıldığı Asar Deresi ile birlikte Melen Çayı'nda da arama çalışması yapıyor.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde, mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için yola çıkan ancak üstünden geçtiği köprünün yıkılması ile Asar Deresine düşerek kaybolan Okan Bayrak'ın aranmasına 5'inci gününde de devam ediliyor. Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra arama çalışmalarına Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, AFAD, DAKE ile STK'ların arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Ekipler, Okan Bayrak'ın suya düştüğü Asar Deresi boyunca arama çalışması yaparken, çalışmalar Melen Çayı'na da uzandı. Bölge 5 sektöre ayrıldı. Her arama Kurtarma ekibinin bir sektörde arama yaptığı çalışmalar, hafta sonunda da devam etti.

Vali Atay, çalışmaları inceledi

Vali Cevdet Atay, haftasonu yapılan arama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerini bulunduğu Doğanlı Köprüsü mevkiine gelen Vali Cevdet Atay, Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile birlikte yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye gelen Vali Atay ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgiler aldı.