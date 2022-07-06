Kayıp kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Kayıp kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

06.07.2022 09:57

Kayıp kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak'ın cesedine, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşımdı.

Kayıp kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

DÜZCE - Düzce'nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak'ın cesedine, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşımdı.

Düzce'de meydana gelen sel afetinde çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmaları devam ederken bir kişinin cesedine ulaşıldı. Melen Çayında, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulunan ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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