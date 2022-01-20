ARAZİDE CANSIZ BEDEN ARANIYOR
Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesindeki arazide cansız beden araması başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Hüsniye D.'nin yer göstermesinin ardından Merkez Mahallesi'nde, oğluna ait arazideki barakaların yanında emniyet güçleri, iş makinesiyle kazı çalışması yaptı. Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya),
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (2) - Son Dakika