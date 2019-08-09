Son Dakika Haberleri: 'Kayıp KHK'lıların savcılık sorgusunda avukatlarla görüşme engelli iddiası
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'Kayıp KHK'lıların savcılık sorgusunda avukatlarla görüşme engelli iddiası

1 saat önce

Aylardır haklarında haber alınamayan ve geçtiğimiz haftalarda ailelerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bildirilen 4 kişinin savcılık sorgusu başladı. Bugünkü sorgularında bu kişilerin avukatlara erişiminin engellendiği iddia edildi.

'Kayıp KHK'lıların savcılık sorgusunda avukatlarla görüşme engelli iddiası, System.String[]
Aylardır haklarında haber alınamayan ve geçtiğimiz haftalarda ailelerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bildirilen 4 kişinin savcılık sorgusu başladı.

Bugünkü sorgularında bu kişilerin avukatlara erişiminin engellendiği iddia edildi.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:29 
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