Kayıp kimliğini yeniletmeyen genç sınava girebilmek için nüfus müdürlüğüne koştu!

Tokat'ta 163 sınav merkezinde, 508 salonda, 7 bin 310 öğrenci LGS'ye girdi. Kimlik kartını kaybeden adaylar, velileriyle birlikte nüfus müdürlüğüne gitti. İşlemlerini yaptırarak sınava giriş için geçici belgelerini alan öğrenciler sınava yetişmek için stres yaşadı. İl merkezinde 5 öğrenci geçici kimlik belgesi almak için nüfus müdürlüğüne başvurdu.

"FOTOĞRAFIYLA GİREBİLECEĞİMİ SANDIM"

Kimlik kartını kaybeden öğrencilerden Mehmet Çakal, "Sınav öncesinde hazırlık yaptım ama kimliğimi bulamadım. Cep telefonumda kimlik kartımın fotoğrafı vardı ona güvendim. Kabul etmediler" dedi.

"KİMLİK BİR KAÇ AYDAN BERİ KAYIPTI"

Baba Eyüp Çakal ise oğlunun kimliğinin bir kaç aydır kayıp olduğunu ifade ederek, "Aslında daha önce almamız lazımdı. Telefonunda kimlik kartının fotoğrafı vardı. Onla sınava girebilir zannettik. Ama olmuyormuş. Koşarak buraya geldik. Sınava yetişmeye çalışacağız" diye konuştu.