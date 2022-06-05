Kayıp kimliğini yeniletmeyen genç sınava girebilmek için nüfus müdürlüğüne koştu! - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp kimliğini yeniletmeyen genç sınava girebilmek için nüfus müdürlüğüne koştu!

05.06.2022 13:21

Bu yıl 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı'nda şaşırtan anlar yaşandı. Tokat'ta aylardır kayıp olan kimliğini yeniletmeyen bir öğrenci, cep telefonundaki kimlik fotoğrafıyla sınava girmeye çalıştı. Başarılı olamayınca babasını da yanına alarak nüfus müdürlüğüne gitti.

Tokat'ta 163 sınav merkezinde, 508 salonda, 7 bin 310 öğrenci LGS'ye girdi. Kimlik kartını kaybeden adaylar, velileriyle birlikte nüfus müdürlüğüne gitti. İşlemlerini yaptırarak sınava giriş için geçici belgelerini alan öğrenciler sınava yetişmek için stres yaşadı. İl merkezinde 5 öğrenci geçici kimlik belgesi almak için nüfus müdürlüğüne başvurdu.

Kimliğinin fotoğrafıyla sınava girmek istedi, başarılı olamayınca soluğu nüfus müdürlüğünde aldı

"FOTOĞRAFIYLA GİREBİLECEĞİMİ SANDIM"

Kimlik kartını kaybeden öğrencilerden Mehmet Çakal, "Sınav öncesinde hazırlık yaptım ama kimliğimi bulamadım. Cep telefonumda kimlik kartımın fotoğrafı vardı ona güvendim. Kabul etmediler" dedi.

Kimliğinin fotoğrafıyla sınava girmek istedi, başarılı olamayınca soluğu nüfus müdürlüğünde aldı

"KİMLİK BİR KAÇ AYDAN BERİ KAYIPTI"

Baba Eyüp Çakal ise oğlunun kimliğinin bir kaç aydır kayıp olduğunu ifade ederek, "Aslında daha önce almamız lazımdı. Telefonunda kimlik kartının fotoğrafı vardı. Onla sınava girebilir zannettik. Ama olmuyormuş. Koşarak buraya geldik. Sınava yetişmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kimliğinin fotoğrafıyla sınava girmek istedi, başarılı olamayınca soluğu nüfus müdürlüğünde aldı
YORUMLAR
500
14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
Kaynak: İHA

Tokat, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp kimliğini yeniletmeyen genç sınava girebilmek için nüfus müdürlüğüne koştu! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 13:34:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp kimliğini yeniletmeyen genç sınava girebilmek için nüfus müdürlüğüne koştu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement