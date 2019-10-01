Kayıp kişi arama ekiplerinden kaçarken yakalandı

Gümüşhane'de 14 gün önce kaybolan ve aranan kişi, arama kurtarma ekiplerinden kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Aşut köyündeki evinden 17 Eylül'de ayrılan 47 yaşındaki Servet Eser'den haber alamayan yakınları, 21 Eylül'de jandarmaya başvurdu.

Daha önce de kaybolup geri döndüğü öğrenilen Eser'in bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

İz takip ve kadavra köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda ekipler, bugün daha önce arama yaptıkları Aşut köyünün kırsal alanında Eser ile karşılaştı.

Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen ve ekiplerden kaçarken yakalanan Eser, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 çocuk babası Eser'in, arazide kendisini arayan ekiplerden gizlendiği tahmin ediliyor.