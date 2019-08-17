Son Dakika Haberleri: Kayıp kişi boğazı kesilmiş halde bulundu
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Kayıp kişi boğazı kesilmiş halde bulundu

35 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet İbret (66), boğazı kesilerek yaralanmış halde bulundu.

Kayıp kişi boğazı kesilmiş halde bulundu, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet İbret (66), boğazı kesilerek yaralanmış halde bulundu. Ağır yaralı İbret, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, bugün Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Denizciler Mahallesi'nde oturan Muhammet İbret'ten haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Araştırma yapan polis ekipleri, İbret'i mahalleden geçen demir yolu yakınında boğazı kesilerek yaralı halde buldu. Polislerin anonsu üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbret, buradaki ilk müdahalenin ardından Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybettiği ve oksijensiz kaldığı belirtilen İbret, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbret'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Devlet Hastanesi, İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:09 Kaynak: DHA
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