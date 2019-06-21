Son Dakika Haberleri: Kayıp kişi ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp kişi ölü bulundu

1 saat önce

Kastamonu'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldıFatih Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Kastamonu'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Fatih Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
Sık sık balık tutmaya gittiği öğrenilen Küçük'ün otomobili, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde komşusu tarafından bulundu.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından iz takip köpeğiyle bölgede yapılan arama sonucunda, baraj gölünde Küçük'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Küçük'ün cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayıp kişi ölü bulundu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:17 Kaynak: AA
Fatih, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:38:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp kişi ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]