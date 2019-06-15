Son Dakika Haberleri: Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
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Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

12 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Ali Can (29) 2 gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi'nde buluştu.
Buluşma sonrası kendisinden haber alınamayan Can'ın eşi, polise başvurarak kayıp ihbarı yaptı.
İhbar üzerine Şahin Tepesi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında çalılar arasında Can'ın cesedi bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Şahin Tepesi, Buca, İzmir, Güncel
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