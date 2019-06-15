Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
12 dakika önce
İzmir'in Buca ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:47 Kaynak: AA
'in Buca
ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Ali Can
(29) 2 gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi
'nde buluştu.
Buluşma sonrası kendisinden haber alınamayan Can'ın eşi, polise başvurarak kayıp ihbarı yaptı.
İhbar üzerine Şahin Tepesi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında çalılar arasında Can'ın cesedi bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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