Kayıp kişi ortak çalışmayla bulundu
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan kişi, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:06 Kaynak: AA
'in Silifke
ilçesinde kaybolan kişi, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çamlıbel
Mahallesi'nin ormalık alanında kaybolan yaşayan Cevat Şahin'e ulaşılması için AKUT Mersin ekibinin 7 gönüllüsü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin, iki gün boyunca bölgede yaptığı araştırmada Şahin sağ olarak bulundu.
Şahin, sağlık kontrolünün ardından ekipler tarafından ailesine ulaştırıldı.
Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı