Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişi Porsuk Çayı'nda Aranıyor - Eskişehir

Kayıp Kişi Porsuk Çayı'nda Aranıyor - Eskişehir

20 dakika önce

Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan kişi için Porsuk Çayı'nda dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Kişi Porsuk Çayı'nda Aranıyor - Eskişehir, System.String[]
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan kişi için Porsuk Çayı'nda dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce polise, 52 yaşındaki Kadir Öztürk'ün kaybolduğu ihbarında bulunuldu.

İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araştırmaları sırasında Porsuk Çayı kıyısında bu kişiye ait dizüstü bilgisayar çantası buldu.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dalgıçlardan yardım istedi. Daha sonra, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nden geçen çayda arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı görevlilerince arama yapıldı.

Ekiplerin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Kadir Öztürk, Eskişehir, Porsuk, Güncel
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