Kayıp kişinin cesedi barajda bulundu

Kütahya'da, iki gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi barajda bulundu.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda balık tutan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suda bir ceset gördüklerini bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, iki gündür kendisinden haber alınamayan İbrahim Akgün'e (50) ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bir kahvehanede çalıştığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Akgün'ün, en son muayene için gittiği hastanede görüldüğü öğrenildi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bir kahvehanede çalıştığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Akgün'ün, en son muayene için gittiği hastanede görüldüğü öğrenildi.