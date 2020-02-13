Kayıp kişinin cesedi boş arazide bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp kişinin cesedi boş arazide bulundu - Son Dakika

Kayıp kişinin cesedi boş arazide bulundu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir haftadır kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi boş arazide bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir haftadır kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi boş arazide bulundu.

Aydoğdu Mahallesi'nde arazide yerde hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, Mustafa Enes'e (65) ait olduğu belirlendi.

Evden bir hafta önce ayrılan ve haber alınamayan Enes için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kayıp kişinin cesedi boş arazide bulundu

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP, bankaların kara listesindeki vatandaşlar için af talebinde bulundu
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp kişinin cesedi boş arazide bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]