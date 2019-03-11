Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

32 dakika önce

Adana'da 47 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Adana'da 47 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Tuzla Mahallesi'ndeki bataklıkta çevredekiler tarafından bulunan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, inceleme sonucu 21 Ocak'tan beri haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası Yunus Emre Kerse'ye (30) ait olduğu belirlendi.

Polisin haber vermesi üzerine Adli Tıp Kurumu önüne gelen Kerse'nin yakınları gözyaşı döktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:41 Kaynak: AA

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