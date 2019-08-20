Son Dakika Haberleri: Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu
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Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

13 dakika önce

Trabzon'da kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu, System.String[]
Trabzon'da kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Muhammet Bostan'dan (61) sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede arama yapan AFAD ve jandarma ekipleri, Bostan'ın cansız bedenini kendisine ait arazinin alt bölümünden geçen İskefiye Deresi yatağında buldu.
Bostan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çarşıbaşı, Trabzon, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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