Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu
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Trabzon'da kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:38 Kaynak: AA
'da kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı
ilçesinde yaşayan Muhammet Bostan'dan (61) sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede arama yapan AFAD
ve jandarma ekipleri, Bostan'ın cansız bedenini kendisine ait arazinin alt bölümünden geçen İskefiye Deresi yatağında buldu.
Bostan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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