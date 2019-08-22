Son Dakika Haberleri: Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Gökgedik Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Aydoğan'dan (29) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerle birlikte aramalara katılan kaybolan kişinin yakınları, Aydoğan'ın cansız bedenini Karasu Deresi yatağında buldu.

Aydoğan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Aydoğan'ın sara hastası olduğu iddia edildi.

Abdullah Aydoğan, Kahramanmaraş, Andırın, Aydoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti
Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 23:41:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]