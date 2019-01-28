Kayıp Kişinin Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu

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Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu