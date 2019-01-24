Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişinin Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu

Kayıp Kişinin Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu

28 dakika önce

Eskişehir'de, iki gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.

Kayıp Kişinin Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu, System.String[]
Eskişehir'de, iki gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Kadir Öztürk'ü (52) Porsuk Çayı'nda arama çalışmalarına devam edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve AFAD ekipleri, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi mevkisinde suda bir ceset buldu.

Çaydan çıkarılan ve Öztürk'e ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:29 Kaynak: AA

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