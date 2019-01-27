Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişinin Cesedi Su Kuyusunda Bulundu

Kayıp Kişinin Cesedi Su Kuyusunda Bulundu

9 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayıp olan kişinin cesedi, su kuyusunda bulundu.

Kayıp Kişinin Cesedi Su Kuyusunda Bulundu, System.String[]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayıp olan kişinin cesedi, su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağlarbaşı köyünde Musa Kaplan, 21 Ocak'ta "pazara gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Kaplan'dan haber alamayan eşi Şemsinur Kaplan, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kaplan'ın son olarak Kızılca Mahallesi'nde görüldüğünü tespit eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucunda Kaplan, su dolu 9 metrelik kuyuda başından vurulmuş şekilde bulundu.

Olayla ilgili Kaplan ile son olarak görülen H.H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen H.H.A, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:56 Kaynak: AA

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