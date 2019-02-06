Kayıp Kişinin Cesedinin Ormanlık Alanda Bulunması

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin silahla vurularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin silahla vurularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde ikamet eden Recep Karaca'nın (55) cesedinin ormanlık alanda bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Veli B'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Şüpheli Veli B, savcılıkça alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay





Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde, 28 Ocak'ta hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan Recep Karaca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, yakınları ve köylülerin de destek verdiği arama çalışmasında Karaca'nın cesedi, ormanlık alanda bulunmuştu.



Otopsi raporunda Karaca'nın av tüfeğiyle öldürüldüğünün kesinleşmesinin ardından araştırmalarını derinleştiren ekipler, şüpheli Veli B'yi gözaltına almış, İlçe Jandarma Komutanlığında cinayeti itiraf ettiği öğrenilen zanlıya, olay yerinde keşif yaptırılmıştı.

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