Son Dakika Haberleri: Kayıp kişinin darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Kayıp kişinin darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp kişinin darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yaklaşık 3,5 aydır haber alınamayan kişinin, darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

Kayıp kişinin darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yaklaşık 3,5 aydır haber alınamayan kişinin, darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

Vedat Kolutek'in 25 Haziran'da kaybolmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kolutek'in öldürülmüş olabileceğine yönelik bilgilere ulaştı.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen iki katil zanlısından İsmail T, Kadirli'de, Çetin A. ise Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlıların "anlık gelişen kavga esnasında boş bir arazide Kolutek'i taşla darbederek öldürdükleri ve Andırın ilçesi Gökgedik mevkisindeki bir yere gömdükleri" yönündeki ifadeleri doğrultusunda, cesedin bulunmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çetin A'nın gösterdiği bölgede Kolutek'e ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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