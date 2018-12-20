Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

7 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıldır kayıp olan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen eşi tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıldır kayıp olan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen eşi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, 2011'de yakınları tarafından sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mehmet U'nun dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, 10 aylık titiz çalışmasının ardından cinayete kurban gittiğini belirlediği Mehmet U'nun öldürülmesiyle ilgili eşi H.U. (41) ile yakınları Y.T. (34) ve E.Ç'yi (28) Antalya'da gözaltına aldı.

Hatay'a getirilen şüphelilerden H.U'nun sorgusunda, eşini aile içi şiddet nedeniyle tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf ettiği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet U'nun cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, H.U'nun 2013'te eşinin kaybolma olayına ilişkin bir televizyon programa katıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:35 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa
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