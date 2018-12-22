Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 7 yıl önce eşi tarafından öldürdüğü ileri sürülen Mehmet U'nun cesedinin gömüldüğü bölgede arama çalışmalarına ara verildi.

Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 7 yıl önce eşi tarafından öldürdüğü ileri sürülen Mehmet U'nun cesedinin gömüldüğü bölgede arama çalışmalarına ara verildi.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Kırık Köprü Mevki Deli Çay Deresi yatağında başlatılan kazı çalışmaları ikinci günde de devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle 5 farklı noktada kazı çalışması yaptı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı alanda, Mehmet U'nun cesedine ilişkin bulguya ulaşılamazken, hava karardığı için çalışmalara ara verildi.

Arama çalışmalarına pazartesi günü yeniden başlanacak.

Olay


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, 2011'de yakınlarınca sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mehmet U'nun dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, 10 aylık çalışmanın ardından cinayete kurban gittiğini belirlediği Mehmet U'nun öldürülmesiyle ilgili eşi H.U. (41) ile yakınları Y.T. (34) ve E.Ç'yi (28) Antalya'da gözaltına aldı.

Hatay'a getirilen şüphelilerden H.U'nun sorgusunda, eşini aile içi şiddet nedeniyle tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf ettiği ileri sürüldü.

Şüphelilerden H.U. tutuklandı, Y.T. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:35 Kaynak: AA

Hatay, Dörtyol, 3. Sayfa
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