Son Dakika Haberleri: Kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

7 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eylül ayında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi, gözaltına alınan zanlıların itirafı sonrası toprağa gömülü halde bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eylül ayında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi, gözaltına alınan zanlıların itirafı sonrası toprağa gömülü halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından eylül ayında kayıp ihbarı yapılan Oktay Bayram'ın (40) bulunması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kayıp kişiyle aralarında husumet olduğu belirlenen ve Korucuk Mahallesi'nde gece kulübü işleten İsmail A. ve oğlu Ali A. gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinde Oktay Bayram'ın hesaba itiraz etmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, birkaç gün sonra bu kişinin iş yerine silahla ateş ettiği, bunun üzerine Bayram'ı silahla öldürdükleri ve cesedini gece kulübünün bahçesine gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

İfade doğrultusunda gece kulübünün yanında iş makinesi yardımıyla yapılan kazı sonucu cesede ulaşıldı.

Yakınlarının teşhis ettiği Bayram'a ait ceset, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmail A. ve oğlu Ali A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı
Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:36:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]