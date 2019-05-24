Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
7 saat önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç'ı (40) arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:56 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç
'ı (40) arama çalışmaları sürüyor.
Ereğli Öğberler
köyünde, pazartesi sabahı evinden çıkan Muzaffer Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesiyle köyde arama çalışması başlatıldı. Jandarma
ve AFAD
ekiplerinin köyün çevresindeki ormanlık alanda sürdürdüğü arama çalışmalarında koku almaya duyarlı eğitimli köpekler de kullanıldı. 4 gündür süren arama çalışmalara rağmen Kılıç'a henüz ulaşılamadı.
- Zonguldak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanının, Danışmanı Oldu
Portekiz Basını, Fenerbahçe'nin Brahimi'ye 3 Milyon Euro Teklif Edeceğini Yazdı
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı