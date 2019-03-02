Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişiyi Jandarma Buldu

Kayıp Kişiyi Jandarma Buldu

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kayıp kişi, jandarma tarafından bulundu.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kayıp kişi, jandarma tarafından bulundu.


Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Aktaş Mahallesi'nde yaşayan Ali Gülsoy (41), 4 gün önce hayvan otlatmadan eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.


Jandarma ekipleri, 8 AFAD personeli, 15 güvenlik korucusu ve vatandaşlar, iz takip köpeği ve drone ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Gülsoy'u ormanlık alanda buldu.

İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gülsoy'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Güncel
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