Son Dakika Haberleri: Kayıp Kız Bulundu

Kayıp Kız Bulundu

1 saat önce

ADANA'da akrabasıyla nişanlandırılığı için evden kaçan Güler H. (17), bir arkadaşının evinde bulundu.

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ADANA'da akrabasıyla nişanlandırılığı için evden kaçan Güler H. (17), bir arkadaşının evinde bulundu.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde oturan Güler H., geçen sene 14 yaşındaki dayısının oğluyla nişanlandırıldı. Bir süre sonra anne Gülay H. nişanı bozduktan sonra, bu kez kızını başka bir akrabası ile nişanladı. Bu duruma öfkelenen Güler H., 3 Ocak'ta "Okula gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi.

Kızının hayatından endişe duyan anne Gülay H., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisle birlikte Güler H.'nin gidebileceği yerlerde arama yapan aile, kızlarını bu sabah bir arkadaşının evinde buldu. Güler H., polise verdiği ifadenin ardından ailesiyle birlikte evine gitti.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

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