Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi

19.04.2022 19:10

Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi Kars'ta sabah saatlerinde okuldan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunu polis buldu.

Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde okuldan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunu polis buldu. Bulunan kız çocuğu ailesine teslim edildi.

Kars Halitpaşa İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esmanur Güney'i, babası Müslüm Güney'in okula bıraktı. Babası okuldan ayrıldıktan sonra Esmenur Güney'de ders girmeyerek okuldan ayrıldı. Öğlen evi gelmeyen kızını merak eden Esmer Güney, okula gelerek öğretmeninden kızını sordu. Öğretmeni kızının okula gelmediğini belirtmesi üzerine aile etrafta kızını aramaya başladı.

"Kameralar incelendi"

Bütün aramalara rağmen kızını bulamayan aile son çare olarak polise başvurdu. Kayıp bildirimini alan polis ekipleri, kentte bulunan kameraları tek tek incelemeye aldı.

Kız çocuğunun okul ve yakında çevrede polis aramaya başladı. Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü civarında tek başına gezen kız çocuğu gördü. Kız çocuğunun yanına giden ekipler, buldukları kızın kayıp Esmanur Güney olduğunu belirledi. Bunun üzerine küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek, ailesine bilgi verildi. Baba Müslüm Güney, kızını teslim almak üzere Yenişehir Mahallesindeki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne geldi. Kızını teslim alan Müslüm Güney evine getirdi.

Kızının bulunduğuna sevinen baba Müslüm Güney, kızının bulunmasına yardım eden polis ve diğer tüm yetkililere teşekkür etti.

Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi
Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi
Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi
Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kız çocuğu ailesine teslim edildi - Son Dakika


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