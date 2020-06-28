Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor (3) - Son Dakika

Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor (3)

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

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İcilli köyünde akşam saatlerinde evine dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından gece sonuç alınamadı.

Jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE ekipleri, Tirsi'nin bulunması için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyü mülki sınırlarında 27 Haziran Cumartesi 21.00 sıralarında 7 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarının alındığı bildirildi.

İhbar üzerine arama köpeği ile 6 asayiş timi, 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edildiği ancak netice alınamadığı belirtilen açıklamada, havanın aydınlanmasıyla olay mahalline 2 jandarma komando timi, bir drone ve bir arama köpeğiyle 6 asayiş timi takviye edilerek arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

"Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor"

Vali Enver Ünlü, İcilli köyüne giderek İkra Nur'un annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi'yi ziyaret etti.

İlgililerden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin jandarmaya ihbarda bulunması üzerine gece 22.00-22.30 gibi jandarma, AFAD ve AKUT'un bütün unsurlarıyla bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Vali Ünlü, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 150 kişilik jandarma arama kurtarma unsurları, iz takip köpeği de dahil olmak üzere, AFAD, AKUT, UMKE'miz, hepsi bölgede dün akşam saat 22.00'den bu yana aralıksız şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah bu kızımızı sağ salim bulup ailesine, sevdiklerine teslim edip sizlere müjdeli bir haber vermek için ben de sabırsızlanıyorum. Biraz daha sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz."

Ünlü, vatandaşlardan bildikleri, tahmin ettikleri bilgileri kendileriyle paylaşmalarını isteyerek, "İnşallah sizlerin karşısına ikinci defa geçtiğimizde çocuğumuzla ilgili müjdeli haber vermeyi gönülden arzu ediyorum. Hepimiz dua edelim. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin kendi evlatları gibi arıyorlar kızımızı, evladımızı. İnşallah ailenin gözyaşlarını bir an önce dindirmek, bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak için ben de çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Jandarma, Bulancak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:35 Kaynak: AA

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