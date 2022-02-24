Kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

24.02.2022 13:47

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki L.N.G'nin cesedine ulaşıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki L.N.G'nin cesedine ulaşıldı.

Kapıdere Mahallesinde yaşayan bir aile dün gece yarısı İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak lise öğrencisi L.N.G. (14) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ve mahallelinin de desteğiyle başlatılan arama çalışmaları neticesinde mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında küçük kızın cesedine ulaşıldı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan L.N.G'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.

Kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu
Kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu
Kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

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Doğanşehir, Hisarcık, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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