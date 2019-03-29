Son Dakika Haberleri: Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması

Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması

1 saat önce

Kırklareli'nde metruk binada 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin kuzeni gözaltına alındı.

Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması, System.String[]
Kırklareli'nde metruk binada 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin kuzeni gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün metruk bir binada 11 yaşındaki Zeynep Esin'in ölü bulunmasına ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, maktulün teyzesinin oğlu Kerem S. (28) gözaltına alındı.

Birden çok suçtan araması bulunduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:40 Kaynak: AA

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