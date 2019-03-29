Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması
1 saat önce
Kırklareli'nde metruk binada 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin kuzeni gözaltına alındı.
Kırklareli
'nde metruk binada 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin kuzeni gözaltına alındı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dün metruk bir binada 11 yaşındaki Zeynep Esin
'in ölü bulunmasına ilişkin çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda, maktulün teyzesinin oğlu Kerem S. (28) gözaltına alındı.
Birden çok suçtan araması bulunduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay
Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yaklaşık 7 saat yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:40 Kaynak: AA
11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
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