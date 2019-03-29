Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması
2 saat önce
- Güvenlik kamerası görüntüleri Bakkal işletmecisi Tanju Demirci'nin konuşması KIRKLARELİ - Metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in kaybolmadan 11 sat önce bakkaldan alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- Güvenlik kamerası görüntüleri
Bakkal işletmecisi Tanju Demirci'nin konuşması KIRKLARELİ - Metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin
'in kaybolmadan 11 sat önce bakkaldan alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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