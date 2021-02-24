Kayıp kız kardeşlerden biri bulundu, diğeri aranıyor - Son Dakika

Kayıp kız kardeşlerden biri bulundu, diğeri aranıyor

24.02.2021 00:57
Kayıp kız kardeşlerden biri bulundu, diğeri aranıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan iki kız kardeşten biri bulunarak devlet korumasına alındı.

Afyonkarahisar'da 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan iki kız kardeşten biri bulunarak devlet korumasına alındı. Kızlarından birinin bulunduğu haberini alan baba ise sevincini mutluluk gözyaşı dökerek gösterdi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Yumuk ailesinin Gülsüm (15) ve Sevda (14) isimli kızları geçtiğimiz 19 Şubat Cuma günü birkaç saat ara ile bir anda ortadan kayboldu. Ailenin maddi durumu kötü olduğu için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinden birine yerleştirilen kız kardeşler yaklaşık 10 gün önce ailenin isteği üzerine kaldıkları yurttan izinli olarak çıktı. Bir süre evlerinde ailesi ile yaşayan kız kardeşlerden küçük olan Sevda Yumuk 'ninemi ziyarete gideceğim' diyerek 19 Şubat Cuma günü akşama doğru evden ayrıldı. Gülsüm Yumuk ise aynı günün gecesi ailesi diğer odadayken evden kaçtı. Kızının kaçtığının birkaç saat sonra farkına varan baba Bünyamin Yumuk (48) ise hemen jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kız kardeşleri bulmak için bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

"Kızlarımın okumasını istiyorum"

Arama çalışmaları sonuç verirken kayıp kardeşlerden 14 yaşındaki Sevda Yumuk Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçaslan beldesinde jandarma tarafından yolda yürürken bulundu. Yumuk ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait sevgi evine yerleştirildi.

Kızının bulunmasına çok sevinen baba Bünyamin Yumuk ise jandarma başta olmak üzere arama çalışmalarında emekleri olan herkese teşekkür etti. Baba Yumuk ayrıca diğer kayıp kızı Gülsüm Yumuk'un da bulunarak kendilerine ya da sevgi evine teslim edilmesini istedi. Kızlarından birinin bulunduğu haberini alan baba Yumuk, sevincini gözyaşı dökerek gösterirken, "Kızlarımın okumasını istiyorum, onların evden ya da yurttan kaçmalarının faydası yok. Anneleri rahatsız kötü olmalarını istemiyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Karahisar, Jandarma, Sülün, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayıp kız kardeşlerden biri bulundu, diğeri aranıyor - Son Dakika


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