Kayıp kız yorganın içinden çıktı - Son Dakika

Kayıp kız yorganın içinden çıktı
19.12.2020 10:24
Trabzon'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız, şüphelenilerek durdurulan bir araçta yorganın içerisinde bulundu.
Trabzon'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız, şüphelenilerek durdurulan bir araçta yorganın içerisinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinde dün yaşanan olayda 16 yaşındaki P.Y. adlı genç kızdan haber alınmaması üzerine ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından yol kontrolünde bir araçtan şüphelenilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada, genç kız yorganın içerisinde gizlenmiş şekilde bulundu. İfadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edilen genç kızın hürriyetinden yoksun bırakılması olayıyla ilgili olarak araçta bulunan M.A. (19) adlı şahıs gözaltına alındı. - TRABZON
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