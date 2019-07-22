Son Dakika Haberleri: Kayıp kızın bulunan cesedi morga getirildi
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Kayıp kızın bulunan cesedi morga getirildi

27 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 7 kişiden 3.sünün de cesedi bulundu.

Kayıp kızın bulunan cesedi morga getirildi, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 7 kişiden 3.sünün de cesedi bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolanların aranmasına devam ediliyor.

Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 7 kişiden 3.'sünün de cesedi bulundu. Kayıp kız çocuğuna ait olduğu belirlenen cesedin kimliği henüz belirlenemezken, zor araziden çıkarılan ceset Sağlık Bakanlığı'na ait arazi tipi ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Vali Dağlı haberi helikopterde aldı

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sel felaketinde kaybolan 4 çocuktan birinin bulunduğunu bölgede arama çalışması yapan helikopterde olduğu sırada öğrendi. İHA ekibinin de bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterde açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Helikopterde aldığımız habere göre bir tane çocuğumuz bulundu. Muhtemelen kız olduğu düşünülüyor. Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:17 Kaynak: İHA
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