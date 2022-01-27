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Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika

Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

27.01.2022 09:47
Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

Adana'da bir kadın.

Adana'da bir kadın. 14 yaşındaki kızının kaybolduğu yere gelerek onu arayıp ağlaması yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay 25 Ocak günü Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki G.C.M. annesi Meral Mut ile birlikte yemek yemek için 25 Ocak günü Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesine geldi. Kız çocuğu annesine kebapçıya gidip dürüm yaptırmasını istedi. Anne Meral Mut dürüm yaptırıp tekrar kızının olduğu yere geldi. Ancak kızını bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine anne polis merkezine giderek kızı kaybolduğu için başvuru yaptı. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen kızı bulunmayınca anne tekrar kızının kaybolduğu yere gelip burada gözyaşlarına boğuldu. Bu durumu gören vatandaşlara polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anneyi sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi ancak annenin, "Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem burada bekleyeceğim. Siz gidin bakın ben burada bekleyeceğim. Gamze hadi gel beni bırakma. O beni bırakmaz zorla götürdüler. Yemekte yemedi, ben ona şuradan dürüm alacaktım. Gamze'yi burada bekleyin sakın bırakmayın" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Kadın polis anneyi güçlükle sakinleştirerek polis merkezine götürdü. Şimdi her yerde kız çocuğu aranıyor. - ADANA

Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı
Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı
Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı
Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı
Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı
Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

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Yemek Tarifi, Polis, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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