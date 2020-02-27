Kayıp kızları belediyenin özel güvenlik görevlileri buldu - Son Dakika

ADANA'da evden kaçan 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğu, Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulundu. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kayıp kızların ailelerine teslim edilmesini sağlayan özel güvenlik görevlilerini tebrik ederek ödüllendirdi.

Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda görev yapan özel güvenlik görevlilerine 20 Ocak günü, iki aile, kızlarının kayıp olduğunu belirtip, fotoğraflarını göstererek, görüp görmediklerini sordu. Bir gün sonra parkın güvenlik kameralarını takip eden özel güvenlik görevlileri, hareketlerinden şüphelendikleri iki kız çocuğunun yanına gitti. Yaptıkları kontrollerde, kızların ailelerinin kendilerine fotoğraflarını gösterdikleri kızlar olduğu belirlendi. Güvenlik görevlileri, tutanakla çocukları gelen polislere teslim etti.

Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerini gösterdikleri dikkat ve hassasiyetten dolayı tebrik eden Başkan Kocaispir, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesinde özel güvenliğin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özel güvenlik görevlileri bu konuda ciddi eğitimlere tabi tutuluyor. İlçemizin, mahallelerimizin, parklarımızın güvenliğine çok önem veriyoruz. Yapılan tüm parklarımıza güvenlik kamerası sistemi de kuruyoruz. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız bu olayda bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

Kızları bulan Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerini makamında kabul eden Başkan Kocaispir, dikkatleri ve duyarlılıkları için tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.