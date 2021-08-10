KAYIP KIZLARIN AVCILAR'DAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

Harun UYANIK - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Kızların ilçedeki bir tuvalete girip çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.