Kayıp köpeğini bulana 10 bin TL ödül verecek - Son Dakika

İSTANBUL'da yaşayan Linet Gücel'in, tatile gitmek için arkadaşına bıraktığı 'Carlos' isimli köpeği kayboldu. Gücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeği bulana 10 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Eyüp ilçesi Göktürk Mahallesi'nde yaşayan Linet Gücel ve eşi Suat Gücel, 'Carlos' adlı köpeklerini Büyükada'daki arkadaşlarına bırakıp tatile çıktı. Ancak 20 Temmuz günü Jack Russell Terrier cinsi köpek, evin bahçesinden kaçtı. Muğla Akyaka'ya giderken köpeklerinin kaybolduğu haberini alan çift, geri döndü.Çocuklarından ayırmadıkları 10 yaşındaki Carlos'u sokak sokak dolaşıp arayan Linet Gücel, araştırmaları sonucu köpeğinin tek başına Adalar vapuruna binip Kadıköy Vapur İskelesi'ne geldiğini buradan Kadıköy sahiline doğru gittiği bilgisini ulaştı. Gücel, Carlos'un en son görüldüğü Kadıköy ile Moda'daki cadde, mahalle ve sokaklardaki elektrik direkleri, reklam panoları ve billboardlara köpeğinin resimlerini astı. Linet Gücel, son olarak da sosyal medya hesabından, 'Carlos aranıyor, 10 bin TL ödül' paylaşımında bulundu.