KAYIP KÖPEĞİNİ EL İLANLARIYLA ARIYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, emekli öğretmen Mail Yılmaz (63),15 gün önce kaybolan 'Cesi' adlı köpeğini el ilanı ile arıyor. El ilanlarını ilçenin farklı noktalarına yapıştıran Yılmaz, köpeğini bulana ödül vereceğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Mail Yılmaz, 8 yıl önce Adana'da yavru iken alıp sahiplendiği 'Cesi' ismini verdiği köpek 15 gün önce kayboldu. Aramalar sonuç vermeyince Mail Yılmaz, köpeğini bulmak için sosyal medya sayfalarında ve üzerinde el ilanlarını direk, pano, duvar ve iş yeri camlarına astı. Köpeğini bulanları ödüllendireceğini ifade eden Mail Yılmaz, 'Adana da yavru iken aldığımız köpeğimiz, sadık ve ailemizden biriydi. Biricik köpeğimiz 15 gün önce kayboldu. Yokluğu hissedilen köpeğimizi görenlerin bulanlar bize getirsinler. Köpeğimizi bulana ödül vereceğim' dedi.