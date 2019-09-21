Kayıp koyun havalandırma boşluğundan çıktı
1 saat önce
Kırıkkale Üniversitesinde kampüs kütüphanesinin havalandırma boşluğuna düşen koyun Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:09 Kaynak: Bültenler
Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine ait olan ve birkaç gündür kayıp olan damızlık koyunun, kampüs kütüphanesinin havalandırma boşluğuna düştüğünü gören fakülte çalışanları korkmuş olan koyunu olduğu yerden çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri koyunu düştüğü yerden çıkardı.
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