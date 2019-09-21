Kayıp koyun havalandırma boşluğundan çıktı

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine ait olan ve birkaç gündür kayıp olan damızlık koyunun, kampüs kütüphanesinin havalandırma boşluğuna düştüğünü gören fakülte çalışanları korkmuş olan koyunu olduğu yerden çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri koyunu düştüğü yerden çıkardı.