Son Dakika Haberleri: Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu
Son Dakika Güncel Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu

6 saat önce

Adıyaman merkeze bağlı Boztepe köyünde arazide kaybolan koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.

Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu, System.String[]

Adıyaman merkeze bağlı Boztepe köyünde arazide kaybolan koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Boztepe köyünde A.K'ye ait koyun sürüsü otlatılmak için bırakıldığı arazide gözden kayboldu.

Kendi imkanlarıyla sürüyü bulamayan A.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları iki saatlik çalışmanın ardından sürüyü başka bir arazide otlanırken buldu.

Ekipler, buldukları koyun sürüsünü sahibine teslim etti.

Jandarma, Adıyaman, Boztepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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