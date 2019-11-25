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Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu
6 saat önce
Adıyaman merkeze bağlı Boztepe köyünde arazide kaybolan koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Adıyaman merkeze bağlı Boztepe köyünde arazide kaybolan koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Boztepe köyünde A.K'ye ait koyun sürüsü otlatılmak için bırakıldığı arazide gözden kayboldu.
Kendi imkanlarıyla sürüyü bulamayan A.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler yaptıkları iki saatlik çalışmanın ardından sürüyü başka bir arazide otlanırken buldu.
Ekipler, buldukları koyun sürüsünü sahibine teslim etti.
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